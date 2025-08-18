18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Gaetano Dammacco

Il Taranto insiste, offerta biennale per Gaetano Dammacco

Fabrizio Caianiello 18 Agosto 2025
centered image

Il Taranto è pronto a chiudere per Gaetano Dammacco. L’attaccante 27enne ha ricevuto dal club rossoblù una nuova offerta su base biennale, segnale concreto della volontà della società di assicurarsi le sue prestazioni in vista della prossima stagione.

La trattativa, già avviata nei giorni scorso, avrebbe subito una decisa accelerata grazie al rilancio formulato dalla dirigenza, intenzionata a blindare il giocatore. Le parti potrebbero raggiungere un accordo a stretto giro, con la possibilità di definire la firma già nelle prossime ore.

Dammacco, profilo esperto, è considerato un rinforzo importante per il reparto offensivo del Taranto, che continua a muoversi con decisione sul mercato per completare la rosa.

About Author

Fabrizio Caianiello

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Niente Gravina per Jansen, firma all’Acireale con Maletic e Vrdoljak

18 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Virtus Francavilla, tutto fatto per Maletic all’Acireale: c’è la firma

18 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Matera Cds, ecco i primi volti: ormai fatta per otto pedine

18 Agosto 2025 Roberto Chito

Taranto, occhi sull’ex Chievo Lamine Jallow

18 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Cerignola-Verona: grande prova dei pugliesi, ma ai rigori passano i veneti

18 Agosto 2025 Anthony Carrano

Bari, vicino il ritorno di Gaetano Castrovilli e contatti per Maggiore

18 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

potrebbe interessarti anche

Il Taranto insiste, offerta biennale per Gaetano Dammacco

18 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Brindisi, stato di agitazione lavoratori adi

18 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Taranto, violento scontro tra due auto in via Medaglie d’Oro

18 Agosto 2025 Massimo Todaro

Guasto a un velivolo, disagi all’aeroporto di Foggia

18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio