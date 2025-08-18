Il Taranto insiste, offerta biennale per Gaetano Dammacco

Il Taranto è pronto a chiudere per Gaetano Dammacco. L’attaccante 27enne ha ricevuto dal club rossoblù una nuova offerta su base biennale, segnale concreto della volontà della società di assicurarsi le sue prestazioni in vista della prossima stagione.
La trattativa, già avviata nei giorni scorso, avrebbe subito una decisa accelerata grazie al rilancio formulato dalla dirigenza, intenzionata a blindare il giocatore. Le parti potrebbero raggiungere un accordo a stretto giro, con la possibilità di definire la firma già nelle prossime ore.
Dammacco, profilo esperto, è considerato un rinforzo importante per il reparto offensivo del Taranto, che continua a muoversi con decisione sul mercato per completare la rosa.
