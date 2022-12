Il Taranto ha incontrato i ragazzi della ASD Atletico Paolo VI

Un momento di profonda unione per sugellare un legame consolidato nel corso di questa stagione. Il Taranto ha voluto ricambiare l’invito della scuola ASD Atletico Paolo VI recandosi in visita al centro sportivo Corpus Domini della parrocchia di don Marco Sallustri.

Il capitano Antonio Ferrara, il tecnico Ezio Capuano, i calciatori Matias Antonini, Marco Manetta, Niccolò Evangelisti e Gianluca Mastromonaco, il direttore sportivo Luca Evangelisti e il procuratore speciale Vittorio Galigani hanno reso unica la serata del 28 dicembre per i numerosissimi iscritti alla scuola calcio del quartiere e che il Taranto FC in occasione di ogni gara casalinga è felice di ospitare sui gradoni della tribuna dello stadio Erasmo Iacovone.

I calciatori rossoblu si sono intrattenuti con i ragazzi rispondendo alle loro domande, scambiandosi gli auguri e scattando innumerevoli foto e selfie con quelli che ormai sono diventati i loro beniamini.

“È stato un bellissimo regalo di Natale per noi – commenta Cosimo Ricatti, fondatore della scuola calcio ASD Atletico Paolo VI – E non vediamo l’ora di replicare in primavera. Abbiamo già un accordo di massima con il Taranto FC e possiamo contare sulla disponibilità di Don Marco Sallustri e del Corpus Domini che ci ha dato la possibilità di creare qualcosa di speciale per il nostro quartiere“.

Promotore dell’iniziativa e da sempre vicino alla vita del quartiere Paolo VI l’amministratore unico del Taranto FC Rino Alfonso: “Sono veramente felicissimo di questa serata speciale riuscita alla grande. Mi dispiace per le famiglie che non hanno potuto essere presenti perché bloccate dall’influenza. Ho saputo che molti ragazzi della ASD non hanno dormito stanotte per l’emozione. Speriamo che incontri come questo possano fare da volano per altre iniziative con altre scuole calcio della città. È un impegno che il presidente Massimo Giove ha a cuore. L’obbiettivo è portare allo stadio quante piu famiglie possibile. Il calcio deve essere una festa per tutti“.

