Il Taranto FC risponde ad Apex con una nota ufficiale, di seguito il testo integrale.

La società, nella persona del socio di maggioranza, si ritrova ancora una volta, nonché ultima, costretta a rispondere delle gravi e lesive affermazioni diffuse dalla Apex Capital Global LLC, la quale, probabilmente, non sapendo più come apparire sui giornali, decide di continuare a pubblicare settimanalmente comunicati stampa contenenti dichiarazioni false e fuorvianti.

È del tutto irragionevole che si sollevi nuovamente la questione di una “controfferta” da parte di chi ha sistematicamente disatteso gli obblighi derivanti da un accordo preliminare, pur essendo consapevole delle responsabilità risarcitorie previste dall’accordo vincolante. La Apex Capital Global LLC ha mantenuto un silenzio prolungato e si è fatta assente per un periodo significativo, per poi presentarsi in maniera inappropriata come soggetto pronto a riprendere la trattativa, nonostante le evidenti conseguenze delle sue inadempienze.

Inoltre, risulta completamente infondata la giustificazione addotta riguardo al blocco di un conto corrente. Nonostante tale pretesto sia stato utilizzato da Apex, è stato documentato in maniera chiara e trasparente che non vi era alcun impedimento reale o legittimo al trasferimento delle somme necessarie per adempiere agli obblighi contrattuali del 16 Dicembre scorso. Nonostante le numerose sollecitazioni inviate al Sig. Campbell e ai suoi consulenti, al fine di ottenere un chiarimento e garantire la trasparenza dell’operazione, nessun riscontro è mai pervenuto. Inoltre, è stata anche proposta la possibilità di effettuare il pagamento direttamente al gruppo squadra e staff, nonché l’esecuzione di un pagamento dal conto corrente del Club alle coordinate bancarie di Apex Capital Global LLC al fine di dimostrare inequivocabilmente che il conto fosse operativo. Purtroppo, anche tale proposta non ha ricevuto alcun riscontro.

Si precisa, inoltre, che qualsiasi pagamento o somma ricevuta dal Club è stata effettuata esclusivamente da soggetti terzi e non da Apex Capital Global LLC, la quale, in quanto firmataria dell’accordo preliminare, oltre che delle precedenti LOI, non ha mai adempiuto ai propri obblighi economici e finanziari.

Nonostante il persistente silenzio del fondo, il socio di maggioranza, ben consapevole a quel punto della strategia di “difesa” adottata da Apex, ha dato evidenza di aver eseguito dal conto corrente del Club più bonifici, indirizzati a tutti i conti correnti in possesso, che fossero riconducibili al Sig. Campbell ed al suo fondo, eccetto il conto corrente americano dal quale sostengono fosse partito il pagamento, successivamente poi bloccato.

La società rimarrà, quindi, con il dubbio se si tratti dello stesso conto corrente dal quale sostenevano fosse partito il pagamento anche in occasione delle scadenze federali del 16 Ottobre( impegno, anche questo, di competenza della Apex, come previsto dai precedenti accordi) mai pervenuto sul conto corrente del Club.

Entrambi gli eventi descritti non sono altro che la causa diretta delle due penalizzazioni che il Club ha subito nel corso della stagione sportiva corrente, e per le quali si ritrova oggi in zona retrocessione.

Nonostante le recenti comunicazioni e le ripetute richieste di chiarimento legale indirizzate al Sig. Campbell, lo stesso ha richiesto di interfacciarsi tramite legali da lui incaricati, situazione che risulta particolarmente singolare.

In seguito, è pervenuta ulteriore proposta di trattativa dalle modalità del tutto informali e priva di chiarezza, la quale è stata oggetto di analisi e discussione tra i legali del socio di maggioranza e i consulenti del Sig. Campbell. In tale contesto, è stata avanzata la legittima richiesta di formalizzare la trattativa in ambito strettamente legale, per evitare ulteriori incomprensioni e per garantire un confronto che rispettasse i termini definiti, data la perdita di tempo e le risorse già investite nei mesi precedenti da parte di tutti i professionisti coinvolti.

Con grande sconcerto, mentre il socio di maggioranza era in attesa di riscontro da parte dei consulenti del fondo, il Sig. Campbell ha deciso di divulgare l’ennesima comunicazione stampa, che certifica inequivocabilmente l’inconsistenza economica del fondo da lui rappresentato e la precarietà della sua posizione.

I numerosi interrogativi sollevati riguardo alla natura degli investimenti promessi dal fondo Apex, alla sua capacità di rilevare il Club, e alla reale intenzione del fondo di sostenere l’acquisizione, rimangono senza risposta. Non è dato sapere, a questo punto, se il fondo in questione abbia fatto affidamento su investimenti e/o investitori che non si sono più concretizzati … o se non è mai stato nelle condizioni di poter realmente rilevare il Club, o se, ancora, non ne ha mai avuto l’intenzione, rendendo la trattativa una perversa strategia per poterlo distruggere.

Tuttavia, la società non consentirà che il Sig. Campbell e il suo fondo continuino a manipolare la situazione e a compromettere gli interessi del Club e di tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno lavorato per portare avanti le operazioni necessarie per garantire il buon fine della trattativa ed il buon andamento del Club stesso.

Il punto a questa triste storia, lo si metterà nelle sedi opportune.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author