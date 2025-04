Il tarantino Trisciuzzi rappresenterà l’Italia ai Mondiali di Muay Thai in Turchia

Francesco Trisciuzzi, giovane talento tarantino della Muay Thai, rappresenterà l’Italia ai prossimi Campionati del Mondo in programma ad Antalya dal 22 maggio al 1° giugno. Un traguardo raggiunto grazie a impegno, determinazione e sacrificio.

Diciannove anni, sangue freddo e grande capacità tecnica: così Trisciuzzi si è distinto nel panorama nazionale. A febbraio, ai Campionati Assoluti di Roma, ha conquistato il titolo italiano Federkombat nella categoria -54 kg, lasciando subito il segno nel suo primo grande appuntamento agonistico.

Successivamente, ha partecipato ai collegiali della Nazionale, dove ha impressionato i tecnici grazie a un’eccellente padronanza della disciplina, in particolare nella specialità delle ginocchiate d’incontro. Un bagaglio tecnico affinato nella scuola “Oltrecorpo” di Lecce, sotto la guida esperta del maestro Fabio Siciliani.

La convocazione ufficiale è arrivata per volere del presidente federale Riccardo Bergamini, a coronamento di un percorso fatto di costanza e sacrifici. Non è mancata l’emozione nel commento del maestro Siciliani: “Francesco ripercorre le orme di Giovanni Mongelli, già azzurro ai Mondiali di Bangkok. Zio e nipote percorrono ogni settimana molti chilometri da Taranto a Lecce per allenarsi, senza mai risparmiarsi. I loro sacrifici sono stati premiati. Sono orgoglioso di loro”.

Fabio e Gianluca Siciliani, pluricampioni mondiali e fondatori di una delle scuole più prestigiose nel settore, hanno saputo creare un ambiente dove giovani promesse come Trisciuzzi e Mongelli possono crescere, condividendo ogni momento, sia negli allenamenti che nei combattimenti.

Con il tricolore nel cuore, Francesco Trisciuzzi si prepara ora a vivere il sogno mondiale, con l’intera città di Taranto pronta a sostenerlo in questa importante avventura sportiva.

