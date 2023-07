Il tarantino Sbarra segretario nazionale della CISL Poste

Si è tenuto a Fiuggi, il Consiglio Generale della SLP Cisl Poste, che ha visto l’elezione di Raffaele Roscigno come nuovo segretario generale. Con lui in segreteria eletto anche il tarantino Giuseppe Manfuso, già Segretario Regionale dei lavoratori postali della Puglia oltre ai riconfermati Marco Penzo, Marco Nocentini e Annalisa Stefanelli.

Soddisfazione dai territori della Regione Puglia, che con forza sono riusciti a supportare Giuseppe Manfuso, in questa straordinaria impresa.

Il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, concludendo a Fiuggi il CG della Cisl Poste che ha rinnovato il suo gruppo dirigente, ha salutato il segretario uscente della federazione cislina, Vincenzo Cufarie, dando il ben venuto alla nuova squadra sindacale.

“Sono certo saprà guidare con competenza e innovazione la categoria – afferma Sbarra – nel segno dell’autonomia e del pragmatismo per accompagnare le trasformazioni del gruppo Poste Italiane”.

Sbarra ha ricordato come Poste Italiane, con i suoi 120 mila dipendenti e i 13mila uffici territoriali, offra a milioni di persone, molte delle quali anziane, fragili, disabili, l’opportunità di accedere facilmente ai servizi della P.A., restando, anche per questo, un pilastro fondamentale di coesione e sviluppo. “Senza i lavoratori di Poste Italiane- ha aggiunto- sarebbe impossibile affrontare le sfide future ed cambiamenti che verranno. Per tutelarli, oggi più che mai, è necessario valorizzare la contrattazione, elevare i salari, stabilizzare i precari, sbloccare le assunzioni, rafforzare l’attività di formazione, promuovere la partecipazione”.

Una partecipazione che dal numero uno di via Po è considerata il cuore della sfida da lanciare agli interlocutori politici e sociali sul piano istituzionale e sociale e la strada per dare centralità alla persona, alla sua creatività grazie a un nuovo rapporto tra lavoratori e imprese.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp