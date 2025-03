Il sottosegretario Prisco incontra i Vigili del fuoco, “Da governo importanti investimenti”

BARI – In visita al comando provinciale dei Vigili del fuoco, il sottosegretario Emanuele Prisco: il governo celebra così il coraggio del corpo impegnato nei soccorsi dopo il crollo del palazzo di via De Amicis. Prisco ha fornito anche alcuni dettagli sugli investimenti in legge di bilancio per il rafforzamento dell’organico e dei mezzi a disposizione dei Vigili del fuoco.

