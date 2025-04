Il sorriso di Donato nel cuore della politica

“Ci sono persone che fanno politica e ci sono persone che la politica la incarnano, la rendono viva, vicina alle persone, la rendono profonda e utile: questo era Donato Metallo”, è il saluto e il cordoglio per la morte del consigliere regionale del Pd da parte della leader del suo partito Elly Shlein, la più autorevole sicuramente ma una delle centinaia che hanno inondato di messaggi i social e le mail delle redazioni per ricordare il più bel sorriso della politica salentina e regionale.

“Semplicemente non è giusto”, lo sfogo di Claudio Stefanazzi, che aggiunge:

È folle abbia dovuto affrontare un simile calvario . È innaturale che chi lo ha amato lo abbia dovuto lasciare andare. È inspiegabile che qualcuno dovrà crescere senza averlo conosciuto” .

Ma l’amatissimo già giovanissimo sindaco di Racale ha lasciato un vuoto anche nel centrodestra. Lo saluta il segretario regionale della Lega Roberto Marti: “Persona seria e perbene, politico e amministratore capace, animato da una grande passione per la cultura e l’arte. Ha lottato con tanta forza, con umiltà, con tenacia contro un male spaventoso, ma sempre con quel bellissimo sorriso”. E esprime cordoglio anche il leader pugliese di Forza Italia Mauro D’Attis che parla di giornata tristissima: ““Esprimo, a nome mio e di tutta Forza Italia Puglia, profonda vicinanza alla sua famiglia, alla sua compagna e al suo amatissimo figlio, e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue doti umane e politiche”. E tra chi proprio non riesce a parlare c’è chi come Paola Povero, anche a Lecce, vuole ricordarlo

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author