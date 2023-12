Il sogno del Bitonto C5 femminile si ferma ai rigori, il Benfica vince la Champions League

Si ferma con l’errore dal dischetto di Nicoletti il sogno del Bitonto Calcio a 5 femminile, che perde ai rigori la finale di Champions League, disputata in Spagna, a Burela, contro le portoghesi del Benfica dopo che i tempi regolamentari erano terminati sull’1-1. Le leonesse tornano in Italia senza Coppa ma con la consapevolezza di aver fatto sognare una città intera.

LA PARTITA

Mister Gianluca Marzuoli sceglie di partire col cinque composto da Castagnaro, Diana Santos, Tampa, Renatinha e Lucileia.

Le due squadre si studiano ma al 3′ il Bitonto la sblocca con Castagnaro che calcia direttamente dalla propria porta e batte il portiere per l’1-0 del Bitonto.

All’8′ colossale occasione per Tampa che servita da Renatinha calcia centrale a tu per tu con il portiere.

Al 13′ pericoloso il Benfica con Ines che salta tutti e calcia dal limite, non trovando la porta per una questione di millimetri.

Al 14′ Renatinha salta tutti e calcia, ma il difensore del Benfica salva tutto sulla linea.

Al 17′ super intervento del portiere portoghese su Nicoletti a tu per tu dalla corsia di destra.

All’intervallo è 1-0 Bitonto.

Nella ripresa la prima occasione è di marca portoghese con Janice Silva che ci prova due volte davanti a Castagnaro non centrando il bersaglio grosso per pochi centimetri.

Al 3′ invece è solo la numero uno neroverde che si esalta sul rasoterra da due passi di Janice.

Al 5′ solo la fortuna salva il Bitonto quando Janice colpisce il palo col tacco.

Al 6′ altro palo del Benfica con Sara sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Al 10′ dopo una grande pressione il Benfica pareggia con Ines che incrocia sul primo palo e fa 1-1.

Al 15′ ancora pericolo Benfica con Maria che intercetta un retropassaggio e chiama Castagnaro alla super parata.

Al 19′ clamorosa occasione per Diana Santos che riceve da Lucileia ma calcia fuori di poco in area.

Sul ribaltamento di fronte Janice centra il quarto palo per il Benfica con un diagonale sul secondo palo.

Ad un sospiro dal termine Diana Santos centra l’incrocio dei pali e si va ai tempi supplementari.

Ad un minuto dalla fine Renatinha sfiora l’eurogoal e si va ai calci di rigore.

Dal dischetto l’errore decisivo è quello di Nicoletti e ad alzare la coppa sono le portoghesi del Benfica.

