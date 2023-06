“In ragione dei grandi risultati ottenuti con l’US Lecce nella tua carriera, ultimo dei quali questa salvezza straordinaria, avresti piacere a ricevere dal Comune il riconoscimento della cittadinanza onoraria? Te lo chiedo a nome dei tantissimi leccesi che ti stimano e apprezzano il tuo lavoro. Tra i quali Marco Povero che in settimana si è fatto promotore di una raccolta di firme che mi ha consegnato l’altra mattina” a raccontarlo sui social il primo cittadino di Lecce Carlo Salvemini, che in mattinata si è recato al Via del Mare per salutare e complimentarsi con squadra e società. Alla fine dell’ incontro poi la richiesta al direttore Corvino e la reazione è stata questa ha detto il sindaco: “Ci siamo abbracciati, insieme al presidente Sticchi, senza bisogno di aggiungere altro”.

“Ho rivolto loro, a nome della città- ha riferito poi Salvemini- un messaggio di sincero orgoglio per il risultato sportivo ottenuto, che vale per noi quanto una qualificazione in Champions League e di ringraziamento per il modo col quale è stato raggiunto: con impegno straordinario, esemplare spirito di squadra, impeccabile profilo dentro e fuori il campo. Li ho esortati a godersele fino in fondo le emozioni di questi giorni perché nello sport si soffre troppo per le sconfitte e si gioisce poco per le vittorie. Serve invece a tutti – società e tifoseria – avere consapevolezza piena del grande traguardo ottenuto: da neo promossa; con la squadra più giovane della serie A; con una proprietà espressione delle città; con un budget finanziario rispettoso degli equilibri di bilancio che ha imposto di fare scelte coraggiose e investimenti oculati. La consapevolezza di ciò che si è, di quanto si è fatto, rafforza lo spirito di appartenenza e orgoglio di una intera comunità”.