Bari: sindaco Leccese chiede stanziamento di 3,6 milioni per alloggi

Il sindaco di Bari ha formalmente avanzato una richiesta all’assessore al Bilancio affinché venga prevista, anche per il prossimo anno 2025, una dotazione finanziaria non inferiore a 3,6 milioni di euro da destinare al contributo alloggio. Il primo cittadino propone di utilizzare l’avanzo libero di amministrazione per garantire la continuità di questa importante misura.

Tale iniziativa era già stata introdotta lo scorso anno con l’obiettivo di compensare l’abolizione del fondo nazionale per l’affitto da parte del Governo centrale. Il sindaco ha sottolineato come questo sostegno economico sia da considerarsi “necessario e urgente” per offrire un aiuto concreto alle famiglie baresi che altrimenti si troverebbero a fronteggiare serie problematiche economiche.

“Ritengo che, anche quest’anno, sia indispensabile rinnovare questa misura, necessaria e urgente – ha dichiarato il sindaco – che è stata invece cancellata dal governo nazionale dopo 23 anni dalla sua istituzione. Da questo contributo dipende il sostegno per moltissime famiglie, che si troverebbero altrimenti in grave difficoltà nella gestione del bilancio familiare, in un contesto di fortissima emergenza abitativa. Queste persone sono e saranno la mia priorità, ed è a loro che dobbiamo dare risposte. Non possiamo permetterci che i sistemi di protezione sociale e di welfare, intesi come vicinanza alle persone, che hanno caratterizzato gli ultimi 20 anni del governo locale del centrosinistra, si interrompano”.

La richiesta del sindaco evidenzia la forte preoccupazione dell’amministrazione comunale per le fasce più vulnerabili della popolazione e la volontà di proseguire con politiche di sostegno sociale efficaci a livello locale, soprattutto in un periodo di incertezza economica e di crescente difficoltà abitativa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author