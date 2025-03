Il Salotto del Calcio – Puntata integrale del 19 marzo

Cosa accade in Serie C? Dalla crisi della categoria alla volata promozione. Tutto nel ‘Salotto del Calcio’ di Antenna Sud. Tra gli ospiti in studio l’ex ds di Crotone, Foggia e Juve Stabia Giuseppe Di Bari e l’ex allenatore di Avellino e Monopoli Roberto Taurino.

