LECCE – Il Salento si sta mobilitando per dare un supporto alla popolazione dell’Emilia Romagna devastata dall’alluvione. in tantissimi si stanno recando nella parrocchia di San Sabino dove l’Aics di Lecce, con la collaborazione di Angeli di quartiere, ha allestito un punto di raccolta di generi di prima necessità, alimenti e vestiti, un primo carico è partito per Forlì all’alba di martedì con un mezzo guidato e messo a disposizione da Ivan Marrocco, Presidente di Snalsea – Nuoto in Acque Libere, l’altro partirà mercoledì mattina e per questo nelle prossime ore si potranno portare ancora i diversi beni richiesti alla parrocchia di San Sabino.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

