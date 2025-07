Il Salento Pride 2025 sfila a Lecce il 12 luglio: diritti, memoria e la forza delle unicità

Si è svolta negli spazi del locale “Altrove wine&dine” di Lecce, la conferenza stampa di presentazione del Salento Pride 2025, l’evento simbolo delle battaglie per i diritti civili e la visibilità della comunità LGBTQIA+. L’appuntamento è fissato per sabato 12 luglio, con partenza alle ore 16.30 dalla Villa Comunale “Giardini Garibaldi” e arrivo a Porta San Biagio, al termine di un percorso accessibile di circa 3 chilometri, animato da musica, interventi, performance e momenti di riflessione collettiva.

A moderare l’incontro è stato il giornalista Danilo Lupo, che ha introdotto e coordinato gli interventi di numerosi ospiti istituzionali e attivisti, tra cui Luca Parente, presidente del Salento Pride, Andrea Guido, assessore al Welfare del Comune di Lecce, Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia, Stefano Todisco, vicepresidente del Salento Pride, Andrea Quarta per il Coordinamento Politico, Antonella Pappadà, consigliera di Parità effettiva della Provincia di Lecce, Lara Cataldi, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Lecce, Valentina Giorgino, giornalista di We Talk e Radio Manbassa, e Riccardo Bianchi, membro del direttivo del Pride.

Il Salento Pride 2025 è stato definito da tutti i relatori non solo come una festa, ma come un vero momento di rivendicazione politica, memoria e giustizia sociale. È stato sottolineato che il Pride non riguarda esclusivamente la comunità LGBTQIA+, ma si interseca con le istanze delle persone con disabilità, neurodivergenti, migranti e detenute, in una prospettiva di diritti civili più ampia e inclusiva.

L’incontro è stato anche l’occasione per annunciare la Pride Night, che animerà Lecce venerdì 11 luglio a partire dalle 20.00. Una serata diffusa nei locali della movida leccese, tra cultura queer, dj set e momenti di solidarietà.

“Il Pride è un atto politico e culturale – ha dichiarato Luca Parente – e quest’anno vogliamo riportare al centro il tema della famiglia, intesa in tutte le sue forme, come spazio di amore, accoglienza e legittimità”.

Loredana Capone ha ribadito l’impegno delle istituzioni a sostenere la manifestazione: “Il Pride è uno spazio di democrazia, di partecipazione e di dignità. È il segno di una comunità che non si arrende di fronte ai pregiudizi e che difende i valori costituzionali”.

La manifestazione si preannuncia come un appuntamento corale di libertà, visibilità e lotta, capace di attraversare le strade di Lecce con la forza delle unicità che chiedono riconoscimento, rispetto e diritti.

Il corteo del 12 luglio, dedicato al tema “la tua famiglia”, si concluderà a Porta San Biagio con un grande evento finale, aperto a tutta la cittadinanza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts