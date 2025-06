Il riccio di mare rischia l’estinzione nel Mediterraneo

Il riccio di mare viola sta rapidamente scomparendo dal Mar Mediterraneo, minacciato da un pericoloso intreccio di fattori ambientali e pressioni antropiche. Un’indagine internazionale, coordinata da Stefano Piraino, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento, ha evidenziato il crollo delle popolazioni di Paracentrotus lividus, una delle specie chiave degli ecosistemi costieri e da sempre apprezzata anche sulle tavole mediterranee.

Pubblicata sulla rivista Scientific Reports del gruppo Nature, la ricerca è il risultato della collaborazione tra l’Università del Salento, ARPA Puglia, Università di Palermo, Università di Malta e rientra nelle attività del National Biodiversity Future Center (NBFC). I dati raccolti mostrano una situazione allarmante: durante i monitoraggi estivi condotti nel 2023 lungo i litorali di Puglia e Sicilia, le densità di riccio sono scese sotto lo 0,2 individui per metro quadrato, livelli mai osservati in precedenza.

Sorprendentemente, i rilievi non hanno rilevato differenze significative tra zone protette e non protette, suggerendo che le misure di conservazione attualmente adottate non siano sufficienti a contrastare il declino della specie. Un’analisi su dati raccolti negli ultimi trent’anni ha inoltre evidenziato come il drastico calo sia iniziato già nel 2003, in concomitanza con un’intensa ondata di calore a livello europeo e un anomalo riscaldamento delle acque mediterranee.

«Il quadro che emerge è estremamente preoccupante» ha spiegato Andrea Toso, primo autore della pubblicazione, sottolineando come la scomparsa di questa specie rappresenti un rischio non solo per la biodiversità marina, ma anche per l’equilibrio degli interi ecosistemi costieri e per un’importante risorsa economica.

Il professor Stefano Piraino ha ribadito la necessità urgente di mettere in atto strategie efficaci per la salvaguardia del riccio di mare viola. «Serve una gestione responsabile e sostenibile della pesca, integrata da monitoraggi costanti, per affrontare i danni provocati dal cambiamento climatico prima che la situazione diventi irreversibile» ha dichiarato.

Il futuro di questa specie, un tempo abbondante lungo le coste del Mediterraneo, dipende ora dalla capacità di intervenire con decisione e tempestività.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author