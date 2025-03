Il Rally Città di Casarano festeggia 30 anni: aperte le iscrizioni

Dopo un anno di pausa, il Rally Città di Casarano torna protagonista sulle strade del basso Salento il 5 e 6 aprile, inaugurando la stagione rallystica ACI Sport di Puglia. L’edizione 2025 sarà particolarmente speciale, perché celebrerà i trent’anni della storica competizione, con diverse novità nel percorso e nella logistica.

Le iscrizioni si sono ufficialmente aperte, dando il via al conto alla rovescia per uno degli eventi motoristici più attesi del centro-Sud. La scuderia Casarano Rally Team, in collaborazione con Automobile Club Lecce, è al lavoro per garantire un’edizione rinnovata e spettacolare.

“Abbiamo pensato a un’edizione ricca di cambiamenti e riscoperte per celebrare al meglio questo traguardo storico”, ha dichiarato Pierpaolo Carra, presidente della scuderia.

I dettagli della competizione, inserita nel calendario nazionale ACI Sport 2025, saranno svelati nei prossimi giorni. Tutte le informazioni e la modulistica per l’iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale www.casaranorallyteam.it.

