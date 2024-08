Il Questore di Potenza presenta il neo commissario Alessia Di Donna

POTENZA – Il Questore di Potenza Giuseppe Ferrari ha presentato, durante una conferenza stampa, il Commissario della Polizia di Stato Alessia DI DONNA, assegnato al Commissariato di P.S. di Melfi.

Salernitana, classe 1994, dopo la laurea in Giurisprudenza, conseguita nel 2019 presso l’Università degli Studi di Salerno, la dott.ssa Di Donna ha svolto il tirocinio curriculare presso il Tribunale di Salerno. E’ in possesso dell’abilitazione alla professione forense. Nel 2022 ha conseguito il master di II livello “La funzione docente ed il piano triennale dell’offerta formativa didattica”..

Per circa un anno ha ricoperto l’incarico di Funzionario UPP presso l’Ufficio GIP del Tribunale di Salerno, funzione che ha poi interrotto dopo essere risultata vincitrice al concorso per Commissari della Polizia di Stato. Ha frequentato il 112° corso per Funzionari presso la Scuola Superiore di Polizia durante il quale ha conseguito il Master di II livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author