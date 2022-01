Il Punto, Tajani: “Berlusconi presidente Repubblica, opportunità per gli italiani”

Importante intervento del Vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia Antonio Tajani al Punto di Manila Gorio su AntennaSud.

Caro bollette ed elezione del presidente della Repubblica tra i temi caldi affrontati.

“Questo Governo è nato per fronteggiare una serie di emergenze, ha detto Tajani, tra queste quella del Covid. Sull’ aumento delle bollette quanto ha fatto il Governo non è sufficiente, bisogna intervenire in maniera strutturale, ovvero pensare ad una strategia completamente diversa, come all’estrazione di gas nel nostro paese. Su questo penso alla Tap, se si fosse ascoltato il partito del “no” avremmo pagato molto di più”

Sui temi dell’economia in generale Tajani afferma:

“Ho presentato un’interrogazione sul fatto che la Cina si sta accaparrando il 60% del prodotto del grano.”

Sull’ipotesi Berlusconi alla presidenza della Repubblica.

“Credo sia giusto offrire agli italiani questa opportunità, Berlusconi è stato una guida politica internazionale per il nostro paese. Ha voluto fortemente la nascita del Governo Draghi

Credo che sarebbe la persona giusta per sedere sullo scranno più alto della nostra politica, potrebbe ottenere risultati straordinari per il nostro paese.”