Il Puglia Opera Tour fa tappa a Molfetta

Mettetevi comodi, allacciate le cinture e fate vidimare il biglietto! A Molfetta arriva il Puglia Opera Tour, lo spettacolo turistico-musicale che vi farà visitare i centri storici della Puglia e i loro tesori nascosti, attraverso le musiche di quei celebri compositori che in queste città vi sono nati, vissuti poco e non morti, ma che grazie alla loro fama hanno contribuito a far conoscere le bellezze della loro terra natia.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Giuseppe Gallo, è organizzato dalla casa editrice AnyName Edizioni ed è inserito nel calendario estivo degli eventi del Comune di Molfetta.

Umberto Giordano, Tito Schipa, Saverio Mercadante, Leonardo Leo, Niccolò Piccinni, Tommaso Traetta, Giovanni Paisiello e Mario Costa sono i musicisti che, attraverso i loro brani più celebri, faranno conoscere, tappa dopo tappa, le loro rispettive città: Foggia, Lecce, Altamura, San Vito dei Normanni, Bari, Bitonto e Taranto.

Ad esibirsi saranno i cantanti Antonio Stragapede (baritono), Grazia Coppolecchia (soprano) e Giovanni De Bari (tenore), accompagnati al pianoforte da Giuseppe Gallo, che sarà anche narratore delle appassionanti storie dei compositori protagonisti.

Appuntamento a sabato 23 settembre, ore 20:30, al Palazzo della Musica, via Cifariello 25. INGRESSO LIBERO.

