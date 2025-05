Il Psg elimina l’Arsenal, sfiderà l’Inter nella finale di Champions

Sarà Inter-Paris Saint-Germain la finale della Champions League 2024/2025. Dopo il successo esterno dell’andata, la formazione francese guidata da Luis Enrique supera ancora una volta l’Arsenal, imponendosi 2-1 nel ritorno giocato al Parco dei Principi. Appuntamento per l’ultimo atto del torneo il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Nel primo tempo sono gli inglesi a partire forte, ma è decisivo Gianluigi Donnarumma, autore di due parate fondamentali. Un tiro di Khvicha Kvaratskhelia si infrange sul palo, poi al 27’ arriva il vantaggio dei parigini con un sinistro preciso di Fabián Ruiz.

PSG-ARSENAL 2-1: GLI HIGHLIGHTS

Nella ripresa l’Arsenal tenta la reazione ma spreca un’occasione d’oro: al 69’ David Raya neutralizza un rigore calciato da Vitinha. Passano tre minuti e il PSG raddoppia grazie a Achraf Hakimi, bravo a infilare il portiere ospite con un diagonale di destro. Al 76’ Bukayo Saka riapre parzialmente i giochi, ma l’ennesimo intervento prodigioso di Donnarumma congela il risultato.

Per i Gunners sfuma il sogno della prima finale dal 2006, mentre i parigini tornano all’ultimo atto della competizione dopo la finale persa nel 2020. Sarà una sfida inedita per il titolo: Inter e Psg si contenderanno la coppa dalle grandi orecchie in una finale tutta da vivere.

