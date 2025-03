Il prof. Schettini fa coming out: “Sì, sono gay. E adesso?”

Vincenzo Schettini, volto noto sui social con il progetto La fisica che ci piace, ha scelto di condividere pubblicamente la sua storia personale in un messaggio di grande sincerità e forza. Con quasi 3 milioni di follower su Instagram e oltre 1,7 milioni su TikTok, il professore di fisica ha voluto rivolgersi soprattutto ai ragazzi, invitandoli ad accettarsi senza paura.

Un messaggio virale di libertà e autenticità

«Per anni mi sono chiesto se fossi sbagliato, oggi so che non lo sono e che nessuno lo è», ha detto sui suoi profili. In pochi minuti, il post ha superato i 70mila like confermando quanto le sue parole abbiano colpito il cuore di chi lo segue.

Tra scienza ed emozioni

Reduce dal successo del programma La fisica dell’amore su Rai 2 e candidato come creator dell’anno ai Diversity Media Awards 2024, Schettini riesce a mescolare scienza e umanità, avvicinando i giovani a temi complessi con semplicità e calore.

Un invito a essere se stessi

«Spero che il mio esempio possa servire a qualcuno», conclude il professore. La sua lezione, questa volta, va oltre la fisica: è una lezione di coraggio e autenticità.

