Playoff: primo round al Cerignola, Foggia travolto al Monterisi

CERIGNOLA – Dall’andata del derby play-off tra Cerignola e Foggia matura un risultato rotondo, al “Monterisi” è 4-1 per i padroni di casa, un vantaggio non da poco in vista del ritorno. Spettacolo nell’impianto ofantino, gremito in ogni ordine di posto.

In cronaca. Quarto d’ora, punizione pericolosa calciata da Costa, la sfera si deposita sul fondo. 19’, primo episodio chiave della partita: Achik subisce fallo da Leo, l’arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore per il Cerignola. Achik è freddissimo, conclusione imparabile per Thiam, gli ofantini sbloccano il primo atto del derby.

Uno-due micidiale, al 23’ Odjer atterra D’Andrea a limite dell’area: è la mattonella di Sainz-Maza che fa esplodere i 4000 presenti, realizzando il più classico dei gol dell’ex. Al 36’ altra tegola per il Foggia: Odjer ha problemi ed è costretto al forfait, al suo posto c’è Petermann.

43’, azione travolgente del Cerignola, Achik porta palla e sfrutta la possibilità di calciare in porta, pallone sopra la traversa. Primo vero sussulto del Foggia al 46’, Russo manca la sfera, Bjarkason ha spazio, sceglie di mettere al centro ma Beretta non ci arriva.

I rossoneri la riaprono in avvio di ripresa, al 48’ un tirocross di Bjarkason sorprende Saracco che devia soltanto. E’ soltanto un’illusione, un minuto e mezzo dopo Russo apre il corridoio per Sainz-Maza che fredda Thiam, doppietta personale dello spagnolo, 3-1 e gara pirotecnica al “Monterisi”.

La squadra di Rossi reagisce, è il 55’ quando Schenetti si ritrova davanti a Saracco che lo frena mandando in corner. 58’, ancora Foggia, Frigerio va sul fondo e serve Ogunseye che non centra la porta. 69’, problemi anche per l’attaccante entrato da poco, dentro al suo posto Peralta.

77’, D’Ausilio ruba palla in una zona pericolosa del campo, si accentra ma non riesce a piazzarla, sospiro di sollievo per Thiam. E’ soltanto il preludio al gol, l’Audace colpisce ancora all’80’ e lo fa proprio con il numero dieci che mette la sfera sotto le gambe del portiere senegalese, clamoroso 4-1 in quel di Cerignola.

Vani gli ultimi tentativi dei satanelli, chiamati ad una maxirimonta tra quattro giorni. Allo “Zaccheria” servirà una partita perfetta.

CERIGNOLA-FOGGIA 4-1

RETI: 21′ Achik (C), 25′ Sainz-Maza (C), 49′ Bjarkason (F), 50′ Sainz Maza (C), 79′ D’Ausilio (C)

CERIGNOLA 352: Saracco; Capomaggio, Blondett, Ligi; Langella, Coccia (63′ D’Ausilio), Sainz-Maza (70′ Ruggiero), Tascone, Russo; Achik (63′ Malcore), D’Andrea (70′ Samele). Panchina: Farese, Trezza, Olivera, Bianco, Allegrini, Inguscio, Montini, Mengani, Botta, Righetti, Giofré. All. Pazienza.

FOGGIA 352: Thiam; Kontek, Leo, Rizzo; Di Noia, Bjarkason, Odjer (36′ Petermann), Costa, Schenetti (57′ Frigerio); Iacoponi, Beretta (45′ Ogunseyel, 70′ Peralta). Panchina: Raccichini, Dalmasso, Vacca, Di Pasquale, Capogna, Rutjens. All. Delio Rossi.

ARBITRO: Stefano Nicolini di Brescia. Assistenti: Cerilli di Latina e Piatti di Como. IV: Delrio di Reggio Emilia.

AMMONITI: Odjer, Frigerio (F); Ligi, Langella, Capomaggio (C).

