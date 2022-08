Il Presidente della Giunta Regionale lucana, Vito Bardi, in data odierna, ha firmato la legge regionale “Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano”, pubblicata sul Bur speciale (http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul) che prevedrà la gratuità della molecola gas, in bolletta, per tutti i residenti in Basilicata.

La copertura finanziaria degli interventi, quantificata in un massimo di € 60.000.000,00 per l’esercizio 2022 e in un massimo di € 200.000.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024, sarà derivante dalle royalties delle compagnie petrolifere operanti sul territorio lucano.

Sulla questione è intervenuto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, che in un tweet ha affermato: “Bravo il Presidente Bardi. Forza Italia sempre dalla parte dei cittadini, soprattutto in un momento di grande difficoltà per l’aumento del prezzo del gas”.