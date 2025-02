Il presidente Bardi, coordinatore della Commissione sport con il ministro Abodi

ROMA – Si è riunito ieri pomeriggio, nella sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Gruppo di lavoro permanente per lo Sport “Governo – Regioni e Province autonome”, proposto dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che opera per consolidare la collaborazione tra il Ministro e gli assessorati allo sport degli enti territoriali. E’ quanto evidenzia una nota del ministro Abodi.



Alla riunione, co-presieduta dal Presidente Vito Bardi, coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni, e dal Ministro Abodi, sono intervenuti i componenti della Commissione Sport della Conferenza, l’Amministratore Delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, il Presidente e l’Amministratore Delegato dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Beniamino Quintieri e Antonella Baldino.

Tra i punti all’ordine del giorno: la revisione finale del testo del “Patto Costituzionale per lo Sport”, l’aggiornamento del censimento Nazionale degli impianti sportivi, si è approfondita la necessità di condividere i dati, gli strumenti e le opportunità finanziarie pubbliche per migliorare l’offerta sportiva, a partire dalle infrastrutture. Sono stati trattati anche i temi dell’implementazione del Conto Satellite, sia in ottica nazionale sia Europea, dell’organizzazione dei Giochi della Gioventù e dei bandi dedicati allo sport dove operare in modo coordinato. È, infine, emersa l’esigenza di condividere e coordinare tutte le iniziative finalizzate alle politiche di sostegno per l’accesso alla pratica sportiva destinate alle famiglie meno abbienti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author