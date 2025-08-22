22 Agosto 2025

Da sinistra: il vice prefetto Francesco Paolo D’Alessio e il prefetto di Potenza Michele Campanaro

Il Prefetto di Potenza sospende il Consiglio comunale di Lauria e nomina il commissario

Francesco Cutro 22 Agosto 2025
POTENZA – Mancando le condizioni per il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell’Ente a causa delle dimissioni del Sindaco di Lauria, Gianni Pittella, diventate efficaci ed irrevocabili, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, con proprio decreto in data odierna, ha sospeso il Consiglio comunale di Lauria, nominando Commissario prefettizio, in attesa del decreto presidenziale di scioglimento, il dottor Francesco Paolo D’Alessio, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Potenza. Al Commissario prefettizio sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al Sindaco, ed alla Giunta.

