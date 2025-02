Il prefetto di Brindisi a operai Petrolchimico: “Non siete soli”

“È stato un lavoro difficile, ma fruttuoso, che avrà dei seguiti. Ma se c’è una cosa su cui potete stare tranquilli è che tutti quelli che sono stati al tavolo hanno avuto presente i vostri volti, la vostra situazione. Di questo dovete esserne certi”. Con queste parole Luigi Carnevale, prefetto di Brindisi, si è rivolto agli operai del petrolchimico Versalis, sia diretti che dell’indotto, al termine dell’incontro che si è svolto oggi, martedì 25 febbraio, nel capoluogo messapico per affrontare la crisi dello stabilimento.

Oltre cento lavoratori hanno atteso l’esito della riunione davanti alla Prefettura. Al termine, Carnevale ha voluto incontrarli di persona, ribadendo l’impegno delle istituzioni: “C’è una forte volontà da parte delle istituzioni di presentarsi unite per far capire che questo territorio, le vostre richieste e aspettative, non sono le aspettative di pochi, ma di una comunità intera. Di questo potete stare sicuri, è il nostro obiettivo”.

L’incontro rappresenta un primo passo verso possibili soluzioni per una situazione definita “difficile”, ma che vede le istituzioni compatte nel sostegno ai lavoratori.

