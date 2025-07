Il Potenza si scatena sul mercato: si avvicina anche Anatriello

Fin qui è stato uno degli attaccanti più corteggiati. Il Potenza nelle ultime ore ha superato la concorrenza di tutti per Gennaro Anatriello, di proprietà del Bologna e nell’ultima stagione in prestito al Trapani.

Attaccante, classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Bologna dove – tra Under 17, Under 18 e Primavera – ha totalizzato 51 reti e 15 assist. Nella stagione 2023/2024 il passaggio all’Alessandria dove, con la formazione Primavera, ha messo a segno 7 reti. Sempre con la formazione piemontese ha esordito in prima squadra siglando 2 gol. A luglio 2024 il trasferimento al Messina in serie C con cui ha collezionato 20 presenze e 7 reti. Poi il trasferimento a Trapani dove ha segnato altre 5 reti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author