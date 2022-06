Donato Macchia fa sul serio. Dopo aver inviato la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, il nuovo presidente del Potenza sta gettando le basi per migliorare la rosa dei lucani. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, in cima al taccuino del ds Varrà ci sarebbe il nome di Leonardo Candellone, attaccante di proprietà del Napoli che nel corso della passata stagione ha giocato 15 partite nel girone A di Lega Pro con addosso la maglia del Sudtirol, e poi 12 in Serie B, fra le fila del Pordenone. Vestendo la casacca degli altoatesini ha segnato anche tre gol in quattro partite in Coppa Italia Serie C. Candellone ha siglato una rete anche in cadetteria, nella penultima giornata di campionato, contro il Crotone. Il Potenza potrebbe prelevare la punta classe ’97, con l’intento di donare lustro al reparto offensivo rossoblù. Varrà segue con attenzione anche un altro profilo per l’attacco, in questo caso non un centravanti, bensì un’ala, che risponde al nome di Francesco Fedato. L’ex Bari è reduce da un’esperienza nel girone B di Serie C, dove vestendo la maglia della Lucchese ha trovato quattro gol e due assist in 19 presenze. Fra pochi giorni tornerà ufficialmente al Gubbio, società che ne detiene il cartellino, ma le possibilità di rivederlo nel girone meridionale di Lega Pro ci sono eccome. Il Potenza segue con grande interesse anche un altro calciatore offensivo: Mattia Rolando, anch’egli classe ’92 in scadenza con la Pro Vercelli. A breve sarà svincolato, ma ci sarà da battere la concorrenza di Pescara, Monopoli e Catanzaro. I rossoblù lucani lavorano anche sulle uscite: il contratto di Antonio Sepe non verrà infatti rinnovato e l’esperienza in Basilicata del terzino sudamericano terminerà dopo tre anni.