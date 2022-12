Il Potenza espugna il ‘Veneziani’: 1-2 al Monopoli nel derby appulo lucano

Condividi su...

Fa festa il Potenza, piange il Monopoli: il derby appulo lucano della 17^ giornata di campionato del Girone C di Serie C va ai rossoblù che espugnano il Veneziani con il punteggio di 1-2 e si arrampicano fino a quota 20 in classifica portandosi a meno due dai biancoverdi fermi a 22. Pancaro conferma il canonico 3-5-2 e lancia dal primo minuto Manzari al centro del campo e Dibenedetto sull’out di sinistra, Raffaele opta per uno schema speculare con Talia e Logoluso al fianco di Sandri sulla fascia mediana.

In cronaca. Partono forte i padroni di casa, pericolosi in tre circostanze nel primo quarto d’ora. Al minuto 7 ci prova Starita su svarione difensivo avversario, al minuto 8 lo imita Bizzotto con un bel colpo di testa sugli sviluppi di corner e al minuto 14 fa lo stesso Montini sempre con un colpo di testa: in tutte e tre le occasioni è super Gasparini, abile a tenere a galla un Potenza che poi alla prima discesa si rivela letale. E’ il minuto 17 quando Di Grazia si invola sulla sinistra e, tamponato da Bizzotto, mette al centro per Caturano che riceve al centro e insacca facilmente per il gol del provvisorio 0-1, il settimo sigillo del suo campionato. L’episodio abbatte psicologicamente il Gabbiano che ventuno minuti dopo, alla seconda chance avversaria, capitola nuovamente: clamorosa ingenuità di Bizzotto che sbaglia tutto con la testa e serve Di Grazia che a tu per tu con Vettorel non può far altro che metterla dentro. La prima frazione si chiude così dopo un minuto di recupero.

La ripresa incomincia sulla stessa falsa riga. Al minuto 59 Girasole svetta più in alto di tutti su calcio d’angolo e colpisce una clamorosa traversa, quattro minuti dopo è Di Grazia, ben lanciato da Caturano, ad avere l’occasione del k.o. tecnico: bravo Vettorel a capire le sue intenzioni e a deviare il pallone in uscita. I biancoverdi ci provano con timidezza ma prima la conclusione di Montini al minuto 68 e poi quella di Fella al minuto 73 vengono facilmente parate da Gasparini, costretto ad alzare bandiera bianca al minuto 80 al cospetto del mancino vincente di Manzari su bell’assist dalla destra di Starita. E’ la rete dell’1-2, quella che illude il Monopoli, incapace però da quel momento di portare altri pericoli nell’area di rigore avversaria. La contesa si chiude così dopo cinque minuti di recupero. Gli ospiti proseguono nel loro momento positivo, i padroni di casa continuano a viaggiare a corrente alternata. E dagli spalti del Veneziani questa volta piovono fischi.