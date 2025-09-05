5 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Il Potenza Calcio si presenta, presidente Macchia: “Il percorso è tracciato”

Francesco Cutro 5 Settembre 2025
centered image

POTENZA – Il Potenza Calcio 2025 si è presentato ufficialmente alla città e ai tifosi. L’occasione è stata utile anche per fare un bilancio del mercato rossoblù e per definire gli obbiettivi per la nuova stagione.

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, sfuma il trasferimento di Jallow: torna al Valmontone

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

De Giorgio: “A Caserta voglio un Potenza più concreto”

5 Settembre 2025 Dante Sebastio

Venosa, Mollica: “Pronti ad accogliere facoltà di Giurisprudenza anche da altre Regioni”

5 Settembre 2025 Francesco Cutro

FBC Gravina, ufficiale l’arrivo del centrocampista 2005 Lorenzo Arpino

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

Spinazzola-Taranto 0-1: la fotogallery

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

Fasano, è sempre calciomercato: fatta per Giulio Attanasio

5 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

potrebbe interessarti anche

Sicurezza: “Il ministro Piantedosi sarà presto a Foggia”

5 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Taranto, sfuma il trasferimento di Jallow: torna al Valmontone

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

De Giorgio: “A Caserta voglio un Potenza più concreto”

5 Settembre 2025 Dante Sebastio

Corato, infermiera e soccorritrice 118 aggredite durante intervento

5 Settembre 2025 Dante Sebastio