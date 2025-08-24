Il Potenza batte 2-3 il Giugliano al “De Cristofaro”: la decide Caturano al 96esimo

Inizia in trasferta la Stagione 2025-2026 del Potenza di Pietro De Giorgio sull’ostico campo del Gigliano di Gianluca Colavitto. Il tecnico rossoblù lascia Caturano in panchina e sceglie un tridente d’attacco formato da D’Auria, Anatriello e Petrungaro.

Parte forte il Giugliano che dopo appena 3 minuti chiama due volte in causa Alastra: prima con Nepi, il numero 22 rossoblù è reattivo alla parata in corner, e dopo su Laezza che prova il tiro in girata volante. Il Potenza risponde al sesto con Petrungaro che calcia da buona posizione ma la palla viene deviata in corner. All’undicesimo vantaggio dei lucani: Burgio si allarga sulla destra, pennella un cross al centro area sul quale ci arriva di testa Erradi (0-1) che manda la palla alle spalle di Bolletta. Il vantaggio ospite dura solo 4 minuti: al quarto d’ora Nepi (1-1) riporta in parità il Giugliano ma la rete sembrerebbe viziata da un fallo di Njambe su Burgio. Controllo al Football Video Support prima del quarto uomo, poi del direttore di gara che alla fine convalida la rete. Il Potenza si riporta in vantaggio al minuto 19 approfittando di un errore di D’Avino (1-2) che nel tentativo di anticipare D’Auria sbaglia il retropassaggio e beffa il suo portiere per la rete dell’1-2. Il Potenza potrebbe subito realizzare il tris ma Bolletta è prodigioso sul tiro di Siatounis alla respinta in corner. Alla mezz’ora ci prova Nepi da posizione defilata, ma il suo destro termina alto sulla traversa. Minuto 32, punizione per il Giugliano: Jambe beffa sul tempo Adjapong ma la sua conclusione è fuori di poco. L’ultima occasione del primo tempo ce l’ha D’Auria nel quinto dei 6 minuti di extra time con un rasoterra che esce di pochissimo alla destra del palo.

Nel secondo tempo subito pericoloso il Potenza con Anatriello cha da due passi da Bolletta sbaglia incredibilmente calciando tra le braccia dell’estremo difensore gialloblu. Al sesto tentativo dai 35 metri di Felippe che costringe Bolletta alla parata in corner. Nel momento migliore del Potenza il Giugliano riagguanta il pareggio al 63esimo con D’Agostino (2-2) che da posizione centrale batte Alastra con un destro forte e preciso. Al 74esimo il Giugliano resta in 10 per un fallo da ultimo uomo di La Vardera. Il direttore di gara inizialmente concede un calcio di rigore, decisione poi modificata a seguito del Football Video Support. Al minuto 83 Petrungaro semina due avversari entra in area e calcia ma il diagonale è impreciso e termina non di molto sul fondo. Quando i giochi sembrano fatti, nel sesto dei sei minuti di recupero concessi dal quarto uomo, Caturano (2-3) brucia tutti sul cross basso di Petrungaro e regala al Potenza e agli oltre 300 supporters rossoblù giunti in terra campana, la prima, incredibile vittoria.

IL TABELLINO DI GIUGLIANO – POTENZA

Potenza, domenica 24 agosto 2025, ore 18.00, stadio “A. De Cristofaro” – 1a Giornata Campionato Serie C – Girone C

GIUGLIANO – POTENZA (2-3)

GIUGLIANO (3-4-3): Bolletta; Minelli, Laezza (20’ st Borello), Caldore; D’Avino; Njambe, Prezioso (37’ st Acampa), Peluso (1’ st Forciniti), La Vardera, Nepi, D’Agostino (20’ st Zammarini).

A dips.: Antignani, La Rocca, Prado, Genovese, Minei, Lops, Balde.

All.: Gianluca Colavitto



POTENZA (4-3-3): Alastra; Burgio, Camigliano, Bachini, Adjapong; Erradi, Felippe (20’ st Maisto), Siatounis (27’ st De Marco); Petrungaro, Anatriello (20’ st Caturano), D’Auria (27’ st Selleri).

A disp.: Cucchietti, Guitto, Castorani, Mazzeo, Riggio, Balzano, Novella, Bura, Gabriele.

All.: Pietro De Giorgio

Marcatori: 11’ Erradi (P), 15’ Nepi (G), 19’ D’Avino (aut. P), 63’ st D’Agostino, 51’ st Caturano

ARBITRO: Gavini (Aprilia)

Guardalinee: De Chirico – Chillemi

Quarto uomo: Striamo (Salerno)

ESPULSI: 29’ st La Vardera

AMMONITI: D’Agostino, Zammarini

NOTE:

Ang. 5-4

Rec. 6’pt, 4’st

