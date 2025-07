Il Politecnico di Bari guida l’innovazione nel progetto CO-SMART

Giovedì 17 luglio, alle 16:00 nella Sala Caduti di Nassirya a Palazzo Madama, sarà presentato il progetto CO-SMART – Flagship Linea A, iniziativa dedicata a mobilità sostenibile, materiali innovativi e alleggerimento strutturale nel settore automotive.

L’incontro è promosso dal senatore Luca De Carlo, presidente della 9ª Commissione permanente del Senato (Industria e Agricoltura), e rientra nel quadro delle attività dello Spoke 11 del Partenariato esteso MOST – Centro nazionale per la Mobilità Sostenibile, coordinato dall’Università di Bologna.

Il progetto CO-SMART è parte di un programma più ampio finanziato dal PNRR, nell’ambito della Missione 4-Istruzione e Ricerca, con un budget complessivo di circa 380 milioni di euro. Il MOST coinvolge il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 24 Università italiane, 700 ricercatori strutturati, 574 nuovi assunti e 24 grandi imprese partner.

Organizzato in 14 spoke tematici, il partenariato è focalizzato sullo sviluppo di soluzioni innovative e inclusive nei diversi ambiti della mobilità: dal trasporto leggero e ferroviario a quello marittimo e aereo, fino ai nuovi carburanti e ai sistemi intelligenti.

Tra i protagonisti di CO-SMART figura il Politecnico di Bari, che insieme all’Università di Pisa (capofila), all’Università Politecnica delle Marche e all’Università di Bologna, contribuisce allo sviluppo di tecnologie sostenibili per l’automotive.

Il progetto mira a comunicare e diffondere i risultati scientifici maturati nell’ambito dello Spoke 11, articolati in tre filoni di ricerca: compositi sostenibili ad alte prestazioni, materiali multifunzionali da fonti rinnovabili – come l’olio esausto – e materiali antimicrobici per interni veicolari.

Oltre al senatore Luca De Carlo, all’incontro interverrano la professoressa Lorella Ceschini (Università di Bologna), responsabile dello Spoke 11, e la professoressa Maurizia Seggiani (Università di Pisa), che presenterà i contenuti principali del progetto CO-SMART. Prenderanno la parola anche le professoresse Simona Sabbatini (Università Politecnica delle Marche) e Laura Mazzocchetti (Università di Bologna), oltre all’ingegnera Ester D’Accardi del Politecnico di Bari.

L’intervento conclusivo sarà affidato a Luca De Gaetano, fondatore e presidente dell’associazione Plastic Free Onlus, che illustrerà il ruolo dell’associazionismo ambientale e il suo legame con i temi della sostenibilità e della mobilità del futuro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author