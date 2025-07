Il Policlinico di Bari diventa “Sapiente”

BARI – Un percorso diagnostico terapeutico, frutto di un lavoro multidisciplinare, di cui per primo in Italia si è dotato l’ospedale universitario barese che punta a rendere concreta e strutturata la proporzionalità delle cure nelle aree critiche, attraverso decisioni condivise, percorsi palliativi e centralità del paziente. Si chiama Sapiente, il protocollo clinico ed etico che introduce criteri chiari per garantire cure proporzionate, umane e appropriate nei reparti di area critica. Dal pronto soccorso alla terapia intensiva, dall’adulto al neonato, il nuovo Pdta regolamenta ogni decisione sanitaria nei momenti più delicati, ponendo al centro il rispetto della persona, la sua volontà e il rifiuto dell’accanimento terapeutico. L’idea nasce dalla consapevolezza che, in situazioni di estrema gravità clinica, non sempre “fare tutto il possibile” coincide con “fare il meglio”. Al contrario, può significare protrarre sofferenze inutili, somministrare terapie invasive senza reale beneficio e sottrarre al paziente e alla famiglia la possibilità di vivere con consapevolezza e dignità l’ultima fase della vita.

