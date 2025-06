Il PLI Taranto elegge i vertici provinciali al primo congresso

Rossana Sangineto è la nuova segretaria provinciale: “Siamo qui per una politica concreta”

Si è svolto ieri (giovedì 12 giugno) il primo congresso provinciale del PLI di Taranto. All’incontro hanno preso parte numerosi iscritti e simpatizzanti, in un momento cruciale per la politica locale, a pochi giorni della tornata elettorale amministrativa. L’evento rappresenta un passaggio chiave nel processo di riorganizzazione del partito, soprattutto in vista del congresso nazionale previsto per luglio.

Ad aprire i lavori è stato Francesco Taurisano, segretario regionale, che ha evidenziato il valore del radicamento territoriale in una fase di ridefinizione degli equilibri politici locali. A seguire, Mirko Maiorino, segretario cittadino di Taranto, ha rimarcato l’urgenza di un partito presente, dinamico e propositivo, capace di tradurre le esigenze dei cittadini in azioni politiche concrete.

Durante l’assemblea si è proceduto all’elezione dei nuovi referenti provinciali, che guideranno il PLI sul territorio tarantino. Sono stati eletti:

Rossana Sangineto (segretaria provinciale)

Marco Bandini (vice segretario provinciale)

Mariagrazia Ferri (presidentessa provinciale)

Rosa Milazzo (vice presidentessa provinciale)

Le nuove nomine segnano un importante passo avanti nella strutturazione del partito a livello locale, con una squadra dirigente rappresentativa e motivata, pronta ad avviare un’azione politica solida e continuativa.

Particolare attenzione è stata posta sulla significativa componente femminile della nuova leadership, riconosciuta non come scelta simbolica, ma come espressione di un impegno qualificato, costante e profondo. Le donne del PLI, a Taranto come nel resto del Paese, si distinguono per la loro capacità di coniugare visione politica, rigore e pragmatismo amministrativo.

Il nuovo gruppo dirigente si è detto pronto a lavorare da subito per rafforzare la presenza del partito nella provincia, promuovendo il confronto pubblico su temi strategici come sviluppo economico, ambiente, legalità, cultura e giovani. L’obiettivo è costruire una proposta politica coerente con i valori liberali di libertà, merito, giustizia e responsabilità.

Il PLI di Taranto guarda al futuro con determinazione, proponendosi come un’alternativa politica seria, moderna e radicata nei valori storici del liberalismo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author