Il Picerno strappa un punto incredibile alla Cavese

Una gara dominata in lungo e in largo dalla Cavese, ma alla fine è il Picerno a portare a casa un punto insperato. La squadra di Tomei, in netta difficoltà per oltre 90 minuti, trova il pareggio con l’unico tiro in porta della partita, lasciando l’amaro in bocca ai padroni di casa, che avrebbero meritato ben altro risultato.

Fin dalle prime battute, la Cavese impone il proprio gioco, costruendo occasioni su occasioni. Al 9’ Vitale sfiora il vantaggio con una girata su corner, mentre al 16’ Pezzella impegna Summa con un tiro dal limite. L’episodio che accende la sfida arriva al 13’, quando il tecnico del Picerno, Tomei, viene espulso per proteste.

I campani insistono e al 27’ vanno vicinissimi al gol con Sorrentino, fermato solo da un grande intervento di Summa. L’occasione più clamorosa capita al 38’, quando Sorrentino colpisce la traversa e Marchisano, a porta sguarnita, manda incredibilmente fuori.

Nel secondo tempo il copione non cambia: la Cavese continua a spingere e trova il meritato vantaggio al 48’ con Sannipoli, che finalizza alla perfezione un contropiede orchestrato da Fella. Il Picerno sembra incapace di reagire e, fino all’85’, non riesce mai a rendersi pericoloso.

Poi, l’incredibile. Al 95’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Energe, un rimpallo favorisce Franco, che a due passi dalla porta sigla il gol del pareggio. Un epilogo beffardo per la Cavese, che avrebbe dovuto chiudere prima la partita, e un punto d’oro per il Picerno, che torna a casa con un risultato quasi impensabile.

95’ INCREDIBILEEEEEE il pareggio del Picerno al primo tiro in porta della gara sugli sviluppi di in angolo battito da Energe, Franco si trova la palla sui piedi dopo un rimpallo e, a due passi dalla porta, sigla una rete pesantissima che consegna ai melandrini un pareggio inaspettati

86’ Tenta l’azione solitaria il neo entrato Vigliotti per la Cavese ma il tiro da fuori area è largo

Il Picerno prova timidamente a alzare i ritmi per raggiungere il pareggio, ma il dato di zero tiri in porta in 75 minuti è lo specchio di una gara dominata dalla Cavese fino ad ora

65’ Ancora Cavese sugli sviluppi di un calcio piazzato con il tocco ravvicinato di Saio

48’ GOOOLLLLLL, i cambi non sortiscono nessun risultato perché la Cavese passa in vantaggio. Contropiede micidiale dei campani ma la difesa del Picerno è schierata malissimo. Fella detta l’azione e serve Sannipoli sul lato opposto che sigla la rete dell’uno a zero, suo secondo gol tra le mura amiche

La ripresa inizia con quattro cambi tra le fila del Picerno a conferma che la prestazione dei melndrini non è piaciuta al tecnico (espulso a inizio gara) Tomei

+ SECONDO TEMPO +

Solo una squadra in campo, la Cavese. Picerno assente ingiustificato che è riuscito a mantenere il risultato sul pari grazie a una buona fase difensiva e u po’ di fortuna. Servirà altro nella ripresa per provare a impensierire questa Cavese

43’ Questa volta è Nicoletti con un grande intervento a evitare il vantaggio della Cavese su Sorrentino lanciato in area

38’ Occasionissima per la Cavese. Su contropiede lanciato da Marchisano la palla è servita a Sorrentino che calcia a botta sicura colpendo in pieno la traversa. La sfera dopo il rimbalzo sul legno arriva sui piedi dell’accorrente Marchisano che a porta sguarnita non inquadra lo specchio, calciando fuori

27’ È Summa con una grande parata a evitare il vantaggio della Cavese. Sorrentino sfrutta un rimpallo fortunato su Guerra e – dal limite dell’area piccola – calciare a botta scura verso la porta ma è bravissimo l’estremo difensore dei melandrini a deviare in angolo

25’ Continuano a pressare i padroni di casa e a costruire azioni pericolose. Questa volta è Saio a fare la sponda di testa. La palla arriva a Fella che prova dalla sinistra una via di mezzo tra un tiro e un crosso con l’esterno destro, la sfera si spegne sul fondo

16’ Ancora la Cavese pericolosa, questa volta con il tiro dal limite di Pezzella, devia Summa allungandosi alla sua destra

13’ Espulso per proteste il tecnico del Picerno, Tomei

9’ La prima occasione della gara è della Cavese su calcio d’angolo battuto da Pezzella. La palla arriva sul primo palo, la girata di Vitale colpisce l’esterno della rete

+ PRIMO TEMPO +

Le formazioni ufficiali

CAVESE (3-5-2)

Boffelli; Saio, Piana, Loreto; Rizzo, Sannipoli 7 (81’ Konate), Pezzella, Vitale 6.5 (95’ Evangelisti), Marchisano 7 (69’ Citarella); Fella 6.5 (69’ Verde), Sorrentino 6.5 (81’ Vigliotti). A disposizione: Lamberti, Di Somma, Evangelisti, Marranzino, Diarrassouba, Diop, Fornito, Peretti, Rossi.

Allenatore, Maiuri

AZ PICERNO (4-2-3-1)

Summa; Pagliai 5.5 (78’ Palazzino), Manetta, Nicoletti, Guerra; Franco, Maselli; Cardoni (46’ Energe), Volpicelli (46’ De Ciancio), Esposito(46’ Papini); Maiorino (46’ Petito). A disposizione: Merelli, Seck, Djibril, Salvo, Graziani.

Allenatore, Tomei

NOTE:

MARCATORI: 48′ Sannipoli (C), 95′ Franco (P)

AMMONITI: 29′ Fella (C), 59′ Maselli (P), 73′ Vitale (C), 80′ Sannipoli (C)

ESPULSI: 13′ Tomei (P)

RECUPERO: 3 min – 4 min

