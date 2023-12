Il Picerno non si ferma più: 1-0 al Cerignola e secondo posto in solitaria

Il Picerno si conferma bestia nera del Cerignola espugnando il “Monterisi”, la rete di Gilli firma l’1-0 rossoblù. Sesta vittoria consecutiva per i ragazzi di Longo, ofantini k.o. dopo due pareggi consecutivi.

L’approccio dei lucani è più deciso, la squadra di Longo prende in mano la partita ed al 18’ Murano fa tremare la traversa, la difesa ofantina si salva ma non può nulla sul conseguente corner, al 19’ Gilli colpisce e porta avanti il Picerno. Il difensore segna ancora al “Monterisi” poco più di un anno dopo l’ultima volta, quando la sua rete valse la vittoria della Gelbison sugli ofantini. Il Cerignola si riversa in avanti alla ricerca del pari, al 34’ Russo serve Leonetti in area, la sua conclusione decisa è murata. 40’, Bezzon vede la porta e serve Ruggiero, Merelli respinge con i piedi. 47’, Malcore si destreggia in area di rigore e tenta il tiro a giro, sfera fuori di un soffio. Nervi tesi a fine primo tempo, i gialloblù rivendicano un paio di episodi dubbi nell’area di rigore avversaria.

Nella ripresa il copione non cambia, al 49’ palla a D’Andrea che avanza e si rende pericoloso, il portiere lucano chiude ancora la saracinesca. 53’, Vitali effettua uno strano tirocross, Krapikas indietreggia ed il pallone termina non troppo alto. 62’, progressione in velocità di Graziani che entra in area, Russo lo insegue e lo induce all’errore. 73’, azione offensiva dei lucani, Novella si ritrova la sfera tra i piedi e tenta la botta, esterno della rete. Al 75’ arriva un altro episodio clou: Vitali prova a sfuggire ad Allegrini che lo atterra ed è già ammonito, il capitano ofantino lascia i suoi in dieci e per la squadra di Tisci si mette sempre peggio. 80’, su calcio di punizione D’Ausilio cerca direttamente la porta seppur da posizione defilata, nulla di fatto. 81’, cross in mezzo insidioso di Ruggiero, Sosa svetta bene ma Merelli è reattivo e blocca. Siamo nel recupero, contropiede di Maiorino che serve Ciko, raddoppio ad un passo. I gialloblù ci provano ma pesa l’inferiorità numerica, i lucani sono solidi ed impenetrabili e conquistano il secondo posto solitario. Continua il sogno Picerno.

IL TABELLINO AUDACE CERIGNOLA 0

PICERNO 1 Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Russo, Allegrini, Gonnelli, Tentardini (22’st. Bianco); Tascone, Bezzon (1’st. Coccia), Ruggiero; D’Andrea (28’st. D’Ausilio), Leonetti (28’st. Sosa); Malcore. A disp. Fares, Trezza, Prati, Ligi, Botta, Vitale, De Luca, Carnevale, Neglia. All. Tisci. Picerno (4-2-3-1): Merelli; De Cristofaro, Allegretto, Gilli, Novella; Gallo (41’pt. Pitarresi), De Ciancio; Vitali (45′ st Pagliai), Santarcangelo (1’st. Ciko), Graziani (26’st. Biasiol); Murano (45′ st Maiorino). A disp. Esposito, Summa, Guerra, Savarese. All. Longo. Arbitro: Perri di Roma 1 Marcatori: 19’pt. Gilli (P), Note: ammoniti: Gallo (P), Ruggiero (C), Allegrini x2 (C), D’Andrea (C). Espulso: Allegrini (C)

