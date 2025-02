Serie C, il Picerno batte 7 a 0 il Taranto

Al Picerno serve una vittoria per tornare nella zona play off e l’occasione, in questa prima gara della 28esima giornata, è più che ghiotta per la “Leonessa della Lucania” che al “Curcio” affronta un Taranto appeso al sottile filo della Covisoc. In panchina per i lucani c’è De Luca che sostituisce Tomei al quale il giudice sportivo ha inflitto 4 giornate di squalifica dopo il rosso rimediato durante la trasferta di Cava dei Tirreni.

In cronaca. Passano appena 100 secondi e il Picerno si porta subito in vantaggio con Volpicelli (1-0) che libero in area batte Caputo con un comodo colpo di testa. Al sesto raddoppio dei padroni di casa con Energe (2-0), stessa azione dalla sinistra ma questa volta è il numero 7 rossoblù a farsi trovare pronto al facile tapin. Al quarto d’ora arriva il 3 a 0 e lo firma De Ciancio di testa a conclusione del quinto corner di marca melandrina. Il poker arriva al minuto 21 e lo cala Energe (4-0) che firma la doppietta personale. Passano 5 minuti ed è Petito, servito in area da Energe a siglare il 5 a 0. Al 36esimo prima incursione del Taranto con Zingarelli che calcia dalla distanza e colpisce in pieno la traversa.

Nella ripresa passano 150 secondi secondi e il neo entrato Palazzino (6-0) servito da Salvo a centro area realizza la rete del 6 a 0. Al 16esimo calcio di punizione per gli ospiti, Zerbo cerca direttamente la porta ma la palla viene deviata in corner. Al minuto 21 Petito (7-0) raccoglie in area il pallone sul precedente intervento di Caputo sul tiro di Palazzino, e lo spedisce per la settima volta alle spalle dell’estremo difensore ionico. Al 32esimo il Taranto ha l’occasione di far cambiare il risultato a proprio favore, ma Merelli, chiamato al primo intervento del match, si fa trovare pronto sul bel tiro di De Luca.

Termina così. Il Picerno torna alla vittoria in casa dopo oltre 2 mesi. Il Taranto subisce 14esima sconfitta consecutiva anche se a perdere – in questa circostanza – ci sia concesso ammetterlo, è forse il calcio.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – TARANTO

Picerno, venerdì 21 febbraio 2025, ore 20.30, stadio “D. Curcio”: 28a Giornata Campionato Serie C – Girone C

AZ PICERNO – TARANTO (7-0)

PICERNO (4-2-3-1): Merelli; Pagliai (1’ st Graziani), Manetta (1’ Seck), Nicoletti, Salvo; Franco (1’ Djibril), De Ciancio; Energe (17’ st Cardoni), Volpicelli, Petito; Maiorino (1’ st Palazzino).

A disp.: Summa, Esposito, Papini, Guerra.

All.: De Luca

TARANTO (4-3-3): Caputo; Bello, Fiorentino, Picardi, Lenti (11’ Bevilacaqua); Candela, Del Gaudio; Magrì (11’ Chiochia), Zerbo (43’ st Blanc), Pastore (26’ st De Luca), Zingarelli (43’ st Cristina).

A disp.: Fasanelli, La Fortezza, Rana, Del Tufo.

All.: Murgia

ARBITRO: Migliorini di Verona

Guardalinee: Ciannarella e Tagliaferro

Quarto uomo: Gervasi

MARCATORI: 2’ Volpicelli, 6’, 21’ Energe, 15’ De Ciancio, 26’ Petito, 47’ Palazzino, 66’ Petito

ESPULSI:

AMMONITI:

NOTE:

Spettatori.

Ang. 7-1.

Rec. 1’pt, 2’st

