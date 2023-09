Biagio Coringrato, classe 1993, si è classificato al terzo posto ai campionati mondiali parigini in occasione del OMC Hairworld, il più importante contest a livello mondiale per quanto riguarda il mondo delle acconciature. Il parrucchiere lucano dedica questa medaglia di bronzo alle sue insicurezze, alle sue paure e Fardella, il suo paese che non lascerà mai.

Il giovane talento apre il suo salone Cobi Parrucchieri sei anni fa a Fardella (PZ). La sua è stata una scelta molto coraggiosa visto l’andamento demografico nei comuni del Sud Italia. Ma dal primo giorno di apertura il salone è diventato il laboratorio nel quale ha messo tutto il suo impegno e la sua dedizione per riuscire a realizzare l’acconciatura perfetta che gli ha permesso di ottenere un punteggio tale da salire sul podio parigino, guadagnandosi il terzo posto come rappresentante della squadra italiana. Grazie alla supervisione del suo trainer Silvano Marsigliese e ai suoi compagni di squadra Anna Polischuk e Ado Palmisani l’ hair stylist lucano ha dimostrato di essere un professionista di alto livello portando alto il nome dell’Italia.

Il sindaco Mariangela Coringrato si complimenta con il campione: «Da primo cittadino, a nome di tutta la comunità fardellese, mi complimento con Biagio. Il suo traguardo ci riempie di orgoglio. Le nostre comunità pur essendo così piccole hanno al loro interno preziosi talenti che vanno preservati e supportati in ogni modo.»

