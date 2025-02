Il Papa resta in ospedale, quadro clinico “complesso”

Roma – Il pontefice resterà in ospedale più a lungo del previsto, ha un’infezione polimicrobica. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del Santo Padre arrivano direttamente dalla Santa sede: “I risultati degli accertamenti effettuati nei giorni scorsi hanno dimostrato una infezione delle vie respiratorie che ha determinato un quadro clinico “complesso” e una ulteriore modifica della terapia”. l Papa è di buon umore ha rassicurato il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

Riposo assoluto gli hanno prescritto i medici tanto che ha dovuto annullare non solo l’udienza giubilare di sabato 15 febbraio e gli eventi per il Giubileo degli artisti e degli uomini di cultura, tra cui la visita a Cinecittà, che sarebbe stata una prima mondiale ma anche, l’Angelus. Al suo posto il Cardinale José Tolentino. Il porporato ha letto l’omelia preparata dal Papa concentrata sul mondo dell’arte e suoi artisti. “Il mondo ha bisogno di artisti profetici, di intellettuali coraggiosi, di creatori di cultura. La vera arte non è mai comoda, offre la pace dell’inquietudine.

La vostra missione per il Papa, è non solo di creare bellezza, ma di rivelare la verità, la bontà e le bellezze nascoste nelle pieghe della storia, di dare voce a chi non ha voce, di trasformare il dolore in speranza”.

Sono comunque giorni e ore di apprensione per tantissimi fedeli. Ringraziando i medici per la loro cura e tutte le persone che gli hanno dimostrato affetto in questi giorni di ricovero, Bergoglio ha ricevuto la comunione, ha seguito la messa in televisione, e il pomeriggio ha alternato la lettura al riposo

