Il Papa ha deciso: il latianese Bartolo Longo sarà Santo

LATIANO – Papa Francesco, dall’ospedale Gemelli di Roma dove è ricoverato, ha deciso: Bartolo Longo, nato a Latiano in provincia di Brindisi e morto a Pompei, sarà Santo. Nelle scorse ora è arrivato il via libera dal Pontefice che ha approvato i voti favorevoli della Sessione Ordinaria dei Padri Cardinali e Vescovi membri del Dicastero per la canonizzazione del Beato, elevato agli onori degli altari il 26 ottobre del 1980 da papa Giovanni Paolo II. Bartolo Longo, fedele laico morto nel 1926, è il fondatore del Santuario della Madonna del Rosario di Pompei, lì dove la supplica ogni anno raccoglie migliaia di fedeli. Il Papa, nelle prossime oire, convocherà un concistorio per la canonizzazione del beato di Latiano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author