Roma – Papa Francesco applaude al discorso della Premier agli stati generali della natalità. Giorgia Meloni tocca il tema del lavoro e delle donne, l’utero in affitto. “Se non avranno la possibilità di realizzare il desiderio di maternità senza rinunciare a quello professionale non è che non avranno pari opportunità, non avranno libertà”. Vogliamo vivere in una nazione nella quale essere padri non sia fuori moda. Il nostro compito è creare condizioni favorevoli. L’Italia ha toccato il minimo storico di nascite: appena 393 mila nuovi nati. È un dato che rivela una grande preoccupazione per il domani. I ragazzi per il Santo padre, spesso si sentono soli e costretti a contare esclusivamente sulle proprie forze, e questo è pericoloso.

Alla politica chiedo di intervenire insieme, senza steccati ideologici

