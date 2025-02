Il Padel entra nei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

Il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (ICMG) e la Federazione Internazionale Padel (FIP) hanno annunciato l’inclusione ufficiale del Padel nel programma della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026.

Un traguardo storico per il Padel

La decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione dell’evoluzione e dell’impatto di questa disciplina nell’area mediterranea. La crescita esponenziale del Padel, insieme all’impegno dell’ICMG per rendere il programma sportivo sempre più innovativo, ha favorito questa scelta.

Oggi il Padel è tra gli sport più praticati nei Paesi del Mediterraneo, coinvolgendo milioni di giocatori di tutte le età e livelli. Nei 26 Paesi partecipanti ai Giochi del Mediterraneo, si contano oltre 32.000 campi e più di 9,5 milioni di giocatori attivi. Inoltre, circa il 50% dei club e dei campi a livello mondiale si trova in queste nazioni, mentre il 51% degli atleti del ranking FIP proviene da Paesi del Mediterraneo.

Organizzazione e format della competizione

L’ICMG e la FIP stanno già collaborando con il Comitato Organizzatore di Taranto 2026 per garantire un torneo di alto livello. Il format prevede la partecipazione di tutti i Comitati Olimpici Nazionali aderenti, con un massimo di due coppie maschili, due femminili e una mista per ogni Paese. La competizione avrà una durata compresa tra 5 e 7 giorni, con il calendario ufficiale che sarà comunicato nei prossimi mesi.

L’evento vedrà protagonisti i migliori atleti della disciplina, consolidando ulteriormente la presenza del Padel nei grandi eventi multisportivi.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Il presidente dell’ICMG, Davide Tizzano, ha espresso entusiasmo per questa novità:

“Il Padel incarna i valori del Mediterraneo: passione, dedizione, fair play e innovazione. Siamo felici di accoglierlo nella nostra famiglia sportiva e di celebrare insieme la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo”.

Anche il presidente della FIP, Luigi Carraro, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo:

“Ringrazio l’ICMG per questo riconoscimento. Dopo il debutto ai Giochi Europei 2023, l’inclusione del Padel nei Giochi del Mediterraneo rappresenta un ulteriore passo avanti per il nostro sport, all’insegna di inclusione, socializzazione e fair play”.

Un futuro promettente per il Padel

A breve, l’ICMG e la FIP firmeranno un Memorandum of Understanding, che definirà le future collaborazioni tra le due organizzazioni. Il documento garantirà la presenza del Padel non solo nei Giochi del Mediterraneo, ma anche nei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, previsti nel 2027 a Portimão & Lagoa, in Portogallo.

