Il Novoli ingaggia Toral, Togora e Giacomazzi

Non rallenta l’attività di rafforzamento del Novoli, che annuncia ufficialmente tre nuovi innesti nella rosa in vista della stagione di Eccellenza Pugliese. L’area tecnica e la dirigenza, coordinate dai direttori Capone e Russo, hanno concluso le operazioni per portare in squadra il centrocampista spagnolo Alexander Toral, il difensore franco-malese Djibril Togorae il giovane talento Sebastián María Giacomazzi.

Classe 1998, Toral proviene dal vivaio della Marina Sport Division de Honor ed è reduce da una solida esperienza nella Tercera Federación con le maglie di Castro FC, Guarnizo CF, Noia CF e, più di recente, Condal CF. Nel suo percorso figura anche una parentesi in Andorra, nella massima serie, con la maglia dell’Ordino. Per il centrocampista basco originario di Barakaldo, questa sarà la prima esperienza tra i Dilettanti in Italia.

L’operazione, così come quella che ha portato in rossoblù l’attaccante Miguel Angel Duque, è frutto della consolidata collaborazione tra l’agente FIFA Cristian Piconcelli e il club salentino.

“Sono molto felice di indossare la maglia del Novoli, di iniziare questa esperienza in Italia. Darò tutto me stesso, con cuore e determinazione, per questi colori, certo di ripagare la fiducia di questa società che mi ha accolto bene e che crede nelle mie potenzialità”, ha dichiarato Toral, già aggregato al gruppo guidato da mister Luperto per la preparazione precampionato.

Altro volto nuovo è Djibril Togora, difensore classe 2002, con trascorsi nei campionati professionistici italiani. Ha vestito le maglie di AZ Picerno, Nola, Nocerina, Policoro, Cimini Viterbo, Buccino Volcei e Santarcangiolese. Lo scorso anno ha giocato nel campionato di Promozione a Trepuzzi e poi a Otranto.

Dotato di forza fisica, velocità e buone doti nel gioco aereo, Togora si distingue anche per la capacità di impostare l’azione sia in fase difensiva che offensiva.

“Sono entusiasta di iniziare una nuova esperienza in un campionato difficile, sono convinto di poter dare una mano. Sto conoscendo un gruppo forte, un tecnico molto preparato e credo di poter contribuire con la mia esperienza, considerata la presenza di tanti giovani. Novoli è un ambiente sano, spero di integrarmi subito e lavorare sodo per essere utile”, le parole del calciatore.

Completa il tris di nuovi arrivi Sebastián María Giacomazzi, mediano classe 2006 con un’importante formazione giovanile. Figlio d’arte, ha militato per otto anni nelle giovanili dell’U.S. Lecce prima di trasferirsi nelle Primavere di Empoli e Ascoli. Ha inoltre rappresentato la nazionale Under 17 dell’Uruguay.

“Alla base della scelta c’è la convinzione che Novoli sia il contesto ideale per crescere, imparare e dare il mio contributo. Ringrazio la società e il mister per la fiducia. Attualmente il mio obiettivo è uscire dal percorso giovanile e iniziare a confrontarmi con il calcio dei grandi. Dopo aver parlato con mister Luperto, ho capito subito che Novoli poteva essere la scelta giusta”, ha spiegato il centrocampista.

