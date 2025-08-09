9 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Il nome di Barletta negli spazi di Times Square a New York

Domenico Brandonisio 9 Agosto 2025
centered image

Il nome di Barletta sugli schermi pubblicitari di Times Squadre a New York: è successo davvero. A segnalarlo è Barletta Ricettiva, associazione promotrice dell’iniziativa.

LA NOTA

Da oggi, Barletta conquista una delle vetrine più iconiche al mondo: Times Square. Un video emozionale di 15 secondi, dedicato alla nostra città, verrà trasmesso ogni ora – al 23° minuto – a partire da mezzanotte e 23 fino alle 23:23 di domani, sul grande maxischermo nel cuore pulsante di Manhattan. Un piccolo spazio nel cielo di New York, ma un grande passo per una comunità che sogna in grande. Questo storico traguardo è il frutto del lavoro appassionato dell’Associazione Barletta Ricettiva, realizzato in collaborazione con il Comune di Barletta – Assessorato al Turismo, con il prezioso sostegno del main sponsor Vincenzo Bellino. La regia del video è firmata da Francesco Del Vecchio, che ha saputo raccontare Barletta con sguardo poetico, visione contemporanea e profondo amore per la sua identità. Il progetto è parte di un’iniziativa più ampia, già presentata ufficialmente alla città lo scorso 18 giugno, che punta a rilanciare Barletta come destinazione turistica internazionale, forte delle sue bellezze storiche, artistiche e naturali. Un’opportunità di visibilità globale, resa ancora più concreta dalla recente attivazione – lo scorso 3 giugno – del collegamento aereo Bari–New York, che apre un ponte diretto tra la nostra terra e gli Stati Uniti. Il simbolo “+” che accompagna il progetto rappresenta tutto ciò che ci muove: entusiasmo, collaborazione, orgoglio e visione. È il segno positivo del lavoro di squadra tra pubblico e privato, che oggi permette a Barletta di affacciarsi al mondo intero. Dalle strade del centro storico ai grattacieli di Times Square, il messaggio è chiaro: Barletta è pronta a farsi conoscere, a raccontarsi, ad accogliere. Nei prossimi giorni riceveremo anche il video ufficiale della proiezione, ma intanto saranno i tanti barlettani che vivono a New York a documentare questo momento straordinario con immagini spontanee e cariche di emozione.

About Author

Domenico Brandonisio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Trani, 72enne dona organi e tessuti: prelievo all’ospedale di Andria

9 Agosto 2025 Dante Sebastio

Rilevazioni incidenti stradali nella BAT, sindacati contro Cannito: «Non ci siamo mai opposti»

9 Agosto 2025 Antonio Gargano

Barletta, parcheggio ospedale Dimiccoli ad ASL BT per piastra oncoematologica

9 Agosto 2025 Antonio Gargano

Cittadinanza onoraria di Barletta a Francesca Albanese, proposta bocciata

9 Agosto 2025 Antonio Gargano

Bat, violazioni ambientali in cave di marmo: tre aziende sequestrate

9 Agosto 2025 Salvatore Petrarolo

Mauro De Giulio, il figlio a un anno dalla morte: “istituzioni assenti”

8 Agosto 2025 Maria Fiorella

potrebbe interessarti anche

UIL FPL Taranto all’attacco: “Sprechi e dubbi sulla gestione 118”

9 Agosto 2025 Dante Sebastio

Barletta, Paternicum battuto 3-0 in amichevole

9 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Gravina, Gnago: “Spero di fare bene con questa maglia”

9 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Taviano, scontro politico per le pagine istituzionali del Comune

9 Agosto 2025 Gloria Roselli