Il prossimo turno di Serie D, ci proporrà due affascinanti derby pugliesi. Uno di questi vedrà protagonisti Bitonto e Nardò al Città degli Ulivi. Una gara speciale per mister Nicola Ragno, ora sulla panchina dei granata, ma in passato alla guida dei neroverdi. Il tecnico nativo di Molfetta prese il posto di Roberto Taurino al termine della stagione 2019/2020, quella chiusasi prematuramente causa Covid. La sua breve esperienza in forza al Bitonto terminò a febbraio: fatale il ko rimediato in casa contro la Puteolana ultima in classifica. Prenderà il suo posto Valeriano Loseto, attualmente alla guida dei leoni. In Serie D, mister Ragno ha già incontrato quattro volte il Bitonto da avversario, in tre circostanze con il Francavilla in Sinni ed in una con il Taranto. Due vittorie e due sconfitte, questo recita il bilancio dell’ex che domenica taglierà il traguardo delle 200 panchine in carriera. Restando in tema precedenti, è curioso notare come in sette incontri il Nardò non sia mai riuscito a superare il Bitonto in quarta serie. Quattro i successi neroverdi (due in casa ed altrettanti in trasferta) e tre i pareggi. Il Toro, domenica, vorrà sfatare anche questo tabù oltre che proseguire la propria striscia di risultati utili consecutivi. La formazione salentina, infatti, è una delle tre imbattute del girone H e vanta anche la miglior difesa del campionato. Appena tre le reti concesse in queste prime otto giornate e nessuna di queste è arrivata in trasferta. Un dato se non altro curioso, che il Bitonto avrà tutte le intenzioni di violare dopo lo stop di Molfetta. I leoni sono infatti a caccia di punti utili per allontanarsi dai bassifondi della classifica. Un Bitonto, quello di quest’anno, che non può considerarsi in formato derby: fino ad ora ne ha perso quattro su cinque, pareggiando solo con l’Altamura.

[Credit Photo: Walter Macorano]