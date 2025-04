Il Municipio III rende omaggio all’eroismo dei Vigili del Fuoco di Bari

Oggi mercoledì 30 aprile, alle ore 10.30, la sala consiliare del Municipio III (via Vincenzo Ricchioni 1, San Paolo) sarà teatro di un sentito riconoscimento al Comando dei Vigili del Fuoco di Bari.

La presidente e i consiglieri municipali consegneranno un attestato di stima e gratitudine al Corpo, simbolo di impegno e presenza costante sul territorio.

Questa decisione nasce dalla profonda ammirazione per il lavoro svolto quotidianamente dai Vigili del Fuoco, che si distinguono per il loro supporto cruciale alla popolazione in situazioni di emergenza ed eventi eccezionali.

Un esempio recente e significativo è stato il loro intervento in occasione del tragico crollo della palazzina in via De Amicis il mese scorso.

“Il Municipio III, interpretando il sentimento dei residenti e dell’intero Consiglio municipale, è onorato di conferire questo riconoscimento ai Vigili del Fuoco di Bari,” ha dichiarato la presidente del Municipio III.

“Il valore e il coraggio dimostrati dal Corpo in ogni circostanza, come nel drammatico evento di via De Amicis, meritano la nostra più profonda gratitudine. Un ringraziamento sincero va a tutte le donne e gli uomini del Comando di Bari per la loro dedizione quotidiana alla protezione della nostra comunità. Siamo consapevoli che questo è un piccolo gesto, ma dal significato profondo, accentuato dal fatto che alcuni di loro risiedono nel nostro territorio.”

Alla cerimonia interverranno figure di spicco del Comando dei Vigili del Fuoco di Bari: il vicecomandante Giuseppe Quinto, gli ispettori Luigi Fiore e Alessandro Porcelli, il caporeparto Emanuele Bozzi e il vigile coordinatore Giuseppe Santoro. Un momento particolarmente significativo sarà la presenza di alcune classi di terza e quinta elementare del territorio, offrendo ai giovani cittadini l’opportunità di conoscere da vicino l’importanza e l’umanità di questo prezioso Corpo.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, rappresentando un’occasione per esprimere collettivamente la propria riconoscenza verso coloro che quotidianamente mettono a rischio la propria incolumità per la sicurezza di tutti.

