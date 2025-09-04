Il Movimento 5 Stelle Puglia aderisce alla mobilitazione per Gaza

Il Movimento 5 Stelle Puglia parteciperà alla manifestazione nazionale “Fermiamo la barbarie”, in programma sabato 6 settembre in numerose piazze italiane. L’adesione è stata annunciata da Mario Turco, senatore e vicepresidente M5S, e Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale.

“Non possiamo restare indifferenti davanti a quanto accade a Gaza, dove da mesi si registrano violazioni del diritto internazionale umanitario. È una gravissima emergenza e ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte”, dichiarano Turco e Donno.

Il Movimento ha annunciato anche un gesto concreto: la destinazione di un milione di euro proveniente dal fondo delle restituzioni parlamentari a favore di Gaza, tramite l’associazione Music for Peace. L’iniziativa rientra nella collaborazione con altre organizzazioni aderenti alla Global Sumud Flotilla, impegnata a portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

“Il M5S ha sempre sostenuto la fine dell’assedio, il rispetto del diritto internazionale e delle risoluzioni ONU, nonché il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. Sabato saremo nelle piazze pugliesi per far sentire la nostra voce e chiedere con forza di fermare questa tragedia”, hanno concluso i due parlamentari.

