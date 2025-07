Il Monopoli vince 2-1 l’amichevole con il Lecce Primavera: in gol Miceli, Viteritti e Kodor

Il Monopoli batte 2-1 il Lecce Primavera aggiudicandosi l’amichevole disputatasi questo pomeriggio in provincia di Crotone. In gol per i biancoverdi Miceli già dopo tre minuti e Viteritti allo scadere della prima frazione. Nella ripresa accorcia inutilmente le distanze Kodor per i baby giallorossi di mister Schipa.

IL TABELLINO

Monopoli – Lecce Primavera 2-1

3’ Miceli, 45’ Viteritti, 63’ Kodor

Monopoli I Tempo: Piana; Viteritti, Miceli, Piccinini; Imputato, Falzerano, Battocchio, Greco, Rossi; Bruschi, Longo.

Monopoli II Tempo: Albertazzi; Valenti, Bizzotto, Ronco; Scipioni, Virgilio, Bordo, Greco (60’ Piccinini, 75’ Lattanzi), Di Santo; Tirelli, Sylla.

All. Colombo.

Lecce Primavera: Sakho; Rashidi, Kozarac, Pacia, Bargallò; Nohr, Calame (75’ Di Pasquale), Milojevic; Laerke, Kodor, Regetas (50’ Perrone).

All. Schipa.

Lupo, Palmieri, Longo, Spinelli, Candido, Persano, Minkov, Denis, Bleve.

Non a disposizione per mister Alberto Colombo cinque giocatori: Calvano, Bulevardi, Angileri, Cascella, Yeboah.

