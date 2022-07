MONOPOLI – Il Monopoli riparte forte da Michele Fornasier. Il difensore centrale, dopo la partenza di Arena, sul quale ci sono Crotone, Spal e Perugia, sarà centrale nel progetto di Giuseppe Laterza. Classe 1993, il 29enne di Vittorio Veneto, è reduce da un anno di alti e bassi con la maglia biancoverde, con cui ha collezionato 11 presenze e 542 minuti all’ombra di Arena, Bizzotto e Mercadante. Nella difesa a 4 dovrebbe affiancare proprio Bizzotto, ritrovando il sistema di gioco proposto da Baldini nella sua ultima stagione a Trapani. Messi alle spalle gli infortuni, l’ex Pescara e Sampdoria vuole tornare in prima linea, per dimostrare a tutti di valere ancora la categoria superiore. Sul fronte attaccanti, invece, ancora in standby la situazione che riguarda Lescano. Il calciatore è appena tornato dalle vacanze e a breve scioglierà i dubbi sul suo futuro, che vede le ipotesi Pescara e appunto Monopoli. Le alternative potrebbero venire da Catanzaro. Se i calabresi dovessero riportare a casa Pietro Iemmello il Monopoli potrebbe buttarsi su uno tra Vazquez, che piace tanto a Laterza e Cianci, che si sposerebbe bene al ruolo di prima punta nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3. Il precampionato parte tra 20 giorni e fino ad allora il Monopoli vuole il suo bomber.