Il Monopoli non convince, fondamentali per molti le prossime due

Il Monopoli visto in campo allo Iacovone di Taranto non ha soddisfatto la piazza biancoverde. Tanto possesso palla, soprattutto nella seconda frazione di gioco, ma praticamente nessun pericolo portato alla porta di Vannucchi, che si è limitato ad un paio di uscite. In riva all’adriatico sembrano essere i tornati i fantasmi di inizio stagione, quando la squadra ha raccolto soltanto quattro punti nelle prime otto gare. Tre sconfitte consecutive e una classifica che non sorride più tanto, con i playout distanti soltanto un punto. Per questo motivo le due gare che mancano al termine del girone d’andata diventano fondamentali. Il prossimo avversario è davvero scomodo: il Crotone di Zauli che non perde da nove partite, dalla sfida contro il Taranto di domenica 15 ottobre. L’anno poi si concluderà con la trasferta di Messina. Tomei non avrà ancora a disposizione De Risio e Fornasier, che hanno concluso praticamente il loro 2023 così come Peschetola, che non si vedrà in campo prima di fine gennaio. Difficile anche il recupero di Angileri che sta lavorando per esserci. Per la prossima gara, quindi, molto probabile l’utilizzo di Cargnelutti dal primo minuto con i ballottaggi che coinvolgeranno come al solito i due attaccanti Spalluto e Santaniello, i centrocampisti Hamlili e Iaccarino e Cristallo e Viteritti. Tanto dipenderà dal modo in cui Tomei avrà intenzione di ricorrere al minutaggio.

