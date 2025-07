Il Monopoli è pronto a battere il primo colpo: si avvicina Mattia Tirelli

Il Monopoli è in procinto di chiudere una importante operazione di mercato. Il direttore sportivo Marcello Chiricallo, infatti, secondo quanto appreso da Antenna Sud, avrebbe un accordo di massima con Mattia Tirelli, l’attaccante autore di quattro reti in sei partite dei Play-Off che fece girare la testa a mezza Serie C. Tirelli, ex Ascoli, potrebbe giungere a Monopoli già nei prossimi giorni. In queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli per provare a chiudere la trattativa.

